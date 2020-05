Corriere di Roma, Lotito: "Lazietta addio, ora siamo all'avanguardia"

"Lazietta addio, ora siamo all'avanguardia" parole e musica di Claudio Lotito, riportate dal Corriere di Roma in edicola oggi. Il presidente biancoceleste scatenato, si finge tifoso e piomba in diretta nella radio della società: "I calciatori ci scelgono perché sanno che, arrivando qui, entrano in uno tra i club migliori, all’avanguardia anche come strutture. Parlo con gli addetti ai lavori e noto che l’atteggiamento nei nostri confronti si è trasformato completamente, la valutazione è cambiata in modo radicale: questa è una grande Lazio, non più una Lazietta".