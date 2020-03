Corriere di Roma: "Lotito sfida tutti in Lega Calcio"

"Lotito sfida tutti in Lega Calcio". Questo il titolo in taglio basso sulla prima pagina del Corriere di Roma in riferimento al presidente della Lazio che durante le riunioni di Lega va in contro tendenza: "Non vuole giocare chi ha già mandato via tutta la squadra". Il presidente Claudio Lotito va all’attacco in Lega Calcio e chiede di riprendere il campionato appena possibile. La Lazio è seconda, a un solo punto di distacco dalla Juventus".