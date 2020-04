Corriere di Roma: "Lotito: 'Un dramma se non si riparte'"

La prima pagina del Corriere di Roma oggi in edicola, precisamente nel taglio basso, titola così: "Lotito: 'Un dramma se non si riparte'. Il patron della Lazio: 'Il calcio è un’industria, stiamo correndo rischi gravissimi'". I biancocelesti, insomma, sperano di poter ripartire al più presto, vista anche la classifica che consentirebbe loro di lottare per lo scudetto.

Nella pagina sportiva, all'interno, la titolazione è la seguente: "Lotito: 'Il calcio è un'industria, danni gravissimi se non riparte'. Il patron della Lazio: dobbiamo tutti essere consapevoli dei rischi che corriamo'"