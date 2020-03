Corriere di Roma: "Luis Alberto ammalia: il primo della classe inquadra lo scudetto"

vedi letture

Il Corriere di Roma oggi titola sulla Lazio: "Luis Alberto ammalia: il primo della classe inquadra lo scudetto". Luis Alberto fa innamorare. Per quel suo modo di stare in campo, caracollante, quasi fosse disinteressato alla partita, e poi improvvisamente devastante, incontenibile. Per la capacità di essere tutt’uno con il pallone, quasi lo avesse incollato al piede, grazie a movimenti sempre armonici. Per l’inventiva, la fantasia, il genio, qualità che sfrutta per mettere i compagni davanti alla porta, non a caso contro il Bologna – quando ha offerto a Correa la palla del raddoppio – ha raggiunto i 13 assist in campionato, un numero impressionante.