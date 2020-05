Corriere di Roma: "Luis Alberto biancoceleste fino al 2025"

Non è l’annuncio ufficiale, con tanto di timbro e griffe biancocelesti, ma ha lo stesso valore: "Resto alla Lazio fino al 2025". Luis Alberto lo rivela al mondo in una domenica di coronavirus, sospeso tra la lontananza dalla famiglia e la voglia di ricominciare ad allenarsi. Ed il Corriere di Roma lo pone in taglio alto di prima pagina. "Se non ci fosse stato questo caos della pandemia, sarebbe già tutto a posto. Ma di dubbi non ce ne sono, rimarrò qui e in tutti questi anni toglierò anche il posto a Inzaghi", la battuta del centrocampista biancoceleste.