Corriere di Roma: "Lulic inquieta la Lazio. Il ritorno in campo è diventato un mistero"

"Lulic inquieta la Lazio. Il ritorno in campo è diventato un mistero" scrive il Corriere di Roma in edicola oggi. Due operazioni in 4 mesi ma la caviglia non è a posto. "Se non gli permetterà di tornare in campo e continuerà a creargli problemi, potrebbe decidere di tornare al progetto originario: salutare la Lazio e il campo, cambiare vita" scrive il quotidiano.