Corriere di Roma: "Mancini-Ibanez, 'piccoli' Smalling crescono"

"Mancini-Ibanez, 'piccoli' Smalling crescono". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina del Corriere di Roma in riferimento alla difesa giallorossa: "Piccoli Smalling crescono. Mentre la trattativa per l’acquisto a titolo definitivo del difensore inglese dal Manchester United sta entrando sempre più nel vivo - la prossima settimana infatti i «Red Devils» dovrebbero accettare l’ultima offerta giallorossa di circa 15 milioni di euro pagabili in tre anni - alla sua ombra stanno scalando posizioni Gianluca Mancini e Roger Ibanez.