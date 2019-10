Corriere di Roma: "Mancini mediano non finisce di sorprendere"

© foto di Wilman

La Roma si gode una nuova scoperta: "Mancini mediano non finisce mai di sorprendere", è il titolo scelto dal Corriere di Roma nel taglio alto della prima pagina. Per analizzare al meglio la stagione del centrocampista giallorosso, all'interno il quotidiano ribadisce: "Mancini non finisce mai di stupire: ora si scopre anche centrocampista. Riuscito l'esperimento di Fonseca".