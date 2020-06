Corriere di Roma: "Marusic, vita nuova. L'esterno nel mirino del PSG"

"Marusic, vita nuova. L'esterno nel mirino del PSG", titola oggi il Corriere di Roma. In assenza di Lulic, Inzaghi ritiene Marusic fondamentale per la sua Lazio. L’allenatore vuole che uno dei due esterni di centrocampo abbia fisico oltre che corsa, perciò – in attesa che torni il capitano, e chissà se ce la farà prima che la stagione finisca – non ha intenzione di rinunciare al montenegrino. Ma Marusic ormai da mesi è nel mirino del Paris Saint-Germain, uno dei club più ricchi del mondo. Chi l’avrebbe mai detto? C’è chi sostiene che Leonardo lo corteggi per avvicinarsi a Milinkovic-Savic, visto che i due hanno lo stesso procuratore; in realtà il club francese sta cercando da tempo un esterno difensivo in Italia.