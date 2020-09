Corriere di Roma: "Milik, corsa contro il tempo per Verona"

"Milik, corsa contro il tempo per Verona" è il titolo che il Corriere di Roma dedica in taglio basso ai giallorossi. C'è l'accordo tra il polacco e il club della Capitale: cinque milioni netti per cinque anni al centravanti, che libera così Dzeko alla Juve. Ancora qualche dettaglio da sistemare tra il giocatore e il Napoli prima del via libera definitivo: "Così Fonseca - scrive il quotidiano - non sa ancora se potrà averlo a disposizione per Verona-Roma di domani".