Corriere di Roma: "Milik, ora l’arrivo si gioca sui bonus"

"Milik, ora l’arrivo si gioca sui bonus". Titola così il Corriere di Roma in edicola oggi sull'affare Milik-Roma: "La telenovela dell’estate - Milik alla Roma, Dzeko alla Juventus e soldi al Napoli per un calciatore in scadenza di contratto - potrebbe finire oggi con l’accordo che fa felici tutti. Il punto di arrivo potrebbe essere una formula con un fisso al Napoli di 18 milioni più 4 di bonus certi e 4 in caso di qualificazione della Roma alla prossima Champions. Sempre in salita, invece, il ritorno di Smalling: il Manchester United continua a chiedere 20 milioni".