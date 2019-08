© foto di Mattia Verdorale

Sul Corriere di Roma, c'è spazio per la grana relativa a Sergej Milinkovic Savic, in casa Lazio. "Milinkovic finisce ko, Lazio in ansia" è il titolo del quotidiano romano. Per lui un infortunio muscolare, dopo quelli per Leiva e Lulic: si teme un brutto stop. Pessima notizia per Inzaghi, che perde così il suo calciatore più rappresentativo.

Roma buona a metà: pari col Bilbao - Sul quotidiano si parla anche di Roma con il test dei giallorossi con l'Athletic Bilbao. Finisce 2-2, con Fonseca che può sorridere solo a metà. Intanto impazza ancora il calciomercato: via l'olandese Karsdorp, che torna al Feyenoord in prestito. La sua cessione può essere il prodromo per l'arrivo di Zappacosta, per il quale c'è da superare la concorrenza del Siviglia.