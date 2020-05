Corriere di Roma: "Milinkovic, ora la Lazio è diventata un traguardo"

La Lazio come traguardo, non come tappa di passaggio verso una realtà più grande, più vincente, più ricca. Milinkovic-Savic ha ribaltato le proprie idee rispetto al passato e lo ha spiegato anche a Lotito nei confronti che hanno avuto nell’ultimo periodo: alla fine del campionato – se mai una fine ci sarà – non farà pressioni per essere ceduto. Così il Corriere di Roma oggi in edicola titola: "Milinkovic, ora la Lazio è diventata un traguardo".