Corriere di Roma: "Milinkovic-Savic conquista l'Europa"

vedi letture

"Milinkovic-Savic conquista l'Europa", titola questa mattina in taglio basso il Corriere di Roma. Doppietta spettacolare con la Serbia del gioiello laziale: due reti in dieci minuti in casa della Norvegia nelle semifinali dei play-off per gli europei del prossimo anno. "Vale cento milioni", hanno scritto di lui in patria dopo l'incredibile prestazione di giovedì sera.