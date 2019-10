"Mkhitaryan ko, è record di infortuni". Così titola l'edizione odierna del Corriere di Roma in prima pagina. Gli infortuni alla Roma non finiscono mai. Quello di Lorenzo Pellegrini (frattura al piede destro) era noto e il trequartista giallorosso è stato operato ieri: rientrerà in campo tra due mesi. Ha sorpreso, invece, il ko di Henrikh Mkhitaryan, che non sembrava grave. L’armeno, invece, sarà out per tre settimane: problema muscolare all’adduttore della gamba destra. A Trigoria sono cambiati allenatori, medici e preparatori ma la situazione non migliora.