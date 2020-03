Corriere di Roma: "New York, il derby dei tifosi capitolini".

"New York, il derby dei tifosi capitolini". Questo il titolo in taglio basso in prima pagina sul Corriere di Roma in riferimento al Viola Club Roma e Lazio presenti a New York: "I club della Big Apple non perdono l’entusiasmo: per noi è come stare all’Olimpico. Il pallone non rotola, fermato dall’emergenza pandemia, in Italia come negli Stati Uniti. A New York come a Roma, però, non si è fermata la passione per il calcio, aspettando con ansia la «ripartenza». Il Roma Club New York spera che un’eventuale cambio di proprietà, con Dan Friedkin, possa dare una svolta vincente al club. Il Lazio Club New York sogna che il campionato possa ripartire perché i migliori siamo noi".