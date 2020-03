Corriere di Roma: "Niente Siviglia ma la Roma continua ad allenarsi"

"Niente Siviglia ma la Roma continua ad allenarsi". Questo il titolo in prima pagina per il Corriere di Roma in edicola stamani in riferimento ai giallorossi: "Il buonsenso ha vinto, anche se la Uefa continua ad arrampicarsi sugli specchi per cercare di far giocare le partite delle Coppe Europee. Siviglia-Roma, andata degli ottavi di finale di Europa League, in programma domani sera, non si giocherà. Non è stata però cancellata, ma rinviata".