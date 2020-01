"Lazio, niente colpi: il mercato invernale non piace a Lotito": così il Corriere di Roma a pagina 8. Ai biancocelesti non piace il mercato invernale. Unica eccezione il 2010 quando ci fu il cambio d'allenatore e l'arrivo fra gli altri di Biava, Dias, Hitzlsperger, Barreto, Floccari. Da lì in avanti il mercato invernale della Lazio è sempre stato limitatissimo, con un solo colpo eccellente: Candreva nel 2012.