Corriere di Roma: "Obiettivo scudetto. La Lazio per ora non taglia i contratti"

"Obiettivo scudetto. La Lazio per ora non taglia i contratti": così il Corriere di Roma in prima pagina quest'oggi. Juve, Roma e Parma hanno annunciato il taglio degli stipendi, Lotito invece porta avanti un’operazione da psicologo, cercando di infondere fiducia nei suoi giocatori. Per il momento il club laziale non taglia gli stipendi ai calciatori. La corsa alla riduzione degli ingaggi, annunciata dal d.s. Tare e poi dallo stesso presidente, è stata bloccata.