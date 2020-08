Corriere di Roma: "Ombre su David Silva, Inzaghi in ansia"

"Ombre su David Silva, Inzaghi in ansia", è il titolo in taglio basso sul Corriere di Roma. David Silva ancora non ha firmato e la Lazio comincia ad avere paura. Il fantasista spagnolo è ancora impegnato nei playoff di Champions League con il Manchester City (club che lascerà comunque subito dopo) e non vuole prendere decisioni definitive riguardo al suo futuro. Crescono così timori e dubbi della società biancoceleste, arrivata a offrire 4 milioni (più vari) per 3 anni al giocatore. Nelle ultime ore voci di interessamento da parte della Juventus e del Valencia.