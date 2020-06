Corriere di Roma: "Pallotta, il prestito solo per l’immediato"

vedi letture

"Pallotta, il prestito solo per l’immediato". Questo il titolo in taglio basso sulla prima pagina del Corriere di Roma in rifierimento ai giallorossi: "La mossa è stata necessaria per dare liquidità alle casse della Roma, in grande sofferenza: 26 milioni netti versati dal presidente James Pallotta, «fattorizzando» futuri ricavi dalla vendita di biglietti. Praticamente un prestito - sul quale la Roma pagherà anche gli interessi - che è di aiuto nell’immediato ma non risolve certo i problemi della programmazione di un futuro più tranquillo. Goldman Sachs, intanto, continua a cercare acquirenti o soci".