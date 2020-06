Corriere di Roma: "Pallotta incorona Fonseca: 'Sono molto felice di lui'"

"Pallotta incorona Fonseca: 'Sono molto felice di lui'". Si parla di Roma nel taglio alto della prima pagina del Corriere di Roma in edicola oggi. Un anno di Paulo Fonseca. "Non cerca scuse, non si lamenta per i mancati acquisti: spero rimanga a lungo. Risolve i problemi della Roma". La promozione di James Pallotta arriva sul sito ufficiale della AS Roma, come fosse un regalo per il primo compleanno.