Corriere di Roma: "Pallotta: l’affare non è saltato"

"Pallotta: l’affare non è saltato". Questo il titolo in taglio basso sulla prima pagina del Corriere di Roma in riferimento al cambio proprietà in casa giallorossa: "L’epidemia ha stoppato anche la trattativa per il passaggio di proprietà della Roma tra James Pallotta e l’altro americano Dan Friedkin. Il presidente giallorosso rimane tuttavia ottimista, come ha dichiarato ieri: "L’affare non è saltato ma è ancora possibile".