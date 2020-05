Corriere di Roma: "Pallotta mette a dieta il club giallorosso per poterlo cedere"

"Pallotta mette a dieta il club per poterlo cedere": così il Corriere di Roma nella sua prima pagina odierna. Pallotta ordina la cura dimagrante su mercato e stipendi per riagganciare Friedkin ma la strada è in salita. Pallotta ha fatto capire ai dirigenti 'italiani che il monte ingaggi dei soli calciatori è di 109,9 milioni lordi (140 se si aggiungono staff tecnico e dirigenti apicali) e non è più sostenibile.