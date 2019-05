Corriere di Roma, Pallotta: "Stadio? Comune fermo, tifosi protestino"

"Pallotta e lo stadio: comune fermo, i tifosi protestino". Così titola questa mattina, in prima pagina, il Corriere di Roma sullo stadio dei giallorossi. A pagina 9, infatti, si legge come il presidente James Pallotta tuoni da Boston, ma non sui due temi che infiammano i tifosi della Roma: il prossimo allenatore, dopo lo schiaffone ricevuto dal «no» di Antonio Conte, e i rinforzi da prendere sul prossimo mercato che si preannuncia, invece, foriero di altre cessioni. Pallotta chiama i romanisti all’azione, ma sul tema che gli sta veramente a cuore, cioè lo stadio di proprietà. Nel frattempo arriva anche il no di Sarri.