Corriere di Roma, parla Acerbi: "Governo crea sconcerto"

Anche il difensore della Lazio Francesco Acerbi torna sul decreto del Governo dei giorni scorsi ed il Corriere di Roma titola: "Governo crea sconcerto". "Siamo sconcertati - dice il difensore della Lazio - Così saremo costretti ad allenarci nei parchi, con grandi rischi per tutti", questo il punto centrale della protesta di molti giocatori: la possibilità di allenarsi in parchi pubblici, in mezzo alla gente, e non nei centri sportivi al riparo da molti rischi.