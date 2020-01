© foto di stefano tedeschi

Nelle pagine interne del Corriere di Roma oggi in edicola troviamo un'intervista a Bruno Giordano, ex attaccante della Lazio raggiunto da Ciro Immobile a quota 108 reti in biancoceleste: "Bravo Immobile. Ora la Lazio può puntare in alto", il titolo all'intervista. "Non sono pochi. E se li è meritati tutti: ci è arrivato con il sacrificio, con la fatica, con il lavoro. Gli dico bravo", il commento alle reti dell'attaccante della Lazio. Poi sulla squadra: "In realtà sono soprattutto contento per lui e per la Lazio, perché con un attaccante così può davvero puntare in alto. Ciro rafforza la tradizione dei grandi attaccanti biancocelesti".