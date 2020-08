Corriere di Roma, parla Fonseca: "Gioca Fuzato, ma ho fiducia totale in Pau Lopez"

"Gioca Fuzato, ma ho fiducia totale in Pau Lopez", così apre la sezione sportiva il Corriere di Roma. Spazio agli esordienti. Contro la Juve, Paulo Fonseca manderà in campo una formazione sperimentale, preservando gli uomini che dovranno scendere in campo il 6 a Duisburg contro il Siviglia. Sarà una giornata da ricordare per Daniel Fuzato e Riccardo Calafiori, che esordiranno. "Giocherà Fuzato, anche se ho grande fiducia in Pau Lopez. Ha fatto una buona stagione, non ci sono problemi", le parole del tecnico portoghese.