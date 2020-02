vedi letture

Corriere di Roma, parla Fonseca: "In Europa serve coraggio"

Il Corriere di Roma titola oggi in prima pagina sulle parole di Fonseca: "In Europa serve coraggio". La Roma torna in campo stasera (ore 18.55) in Belgio contro il Gent, nella sfida di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. I giallorossi partono dalla vittoria per 1-0 ottenuta all’andata all’Olimpico (gol di Carles Perez), ma il tecnico Paulo Fonseca non vuole sentir parlare di calcoli: "In Europa non basta difendersi, serve invece coraggio per passare il turno". Il Gent è avversario molto pericoloso: in casa non ha mai perso e ha sempre fatto gol.