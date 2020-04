Corriere di Roma, parla Lotito: "Riapro Formello, la Lazio è al sicuro"

"Riapro Formello, la Lazio è al sicuro",il titolo sul Corriere di Roma con le parole di Claudio Lotito, presidente della Lazio, che non ha intenzione di allinearsi alle decisioni delle altre società, dopo essere stato sempre in prima fila per la ripartenza del campionato. Il centro sportivo di Formello è stato sanificato e, secondo il presidente, i giocatori della Lazio si potranno allenare in tutta sicurezza appena sarà tolto il lockdown per il calcio professionistico. "Non capisco perché se si lavora in fabbrica non lo si può fare, nelle giuste condizioni, anche nel calcio". Una frase che scatenerà altre polemiche.