Corriere di Roma, parla Pastore: "Per passare il tempo mi alleno a rate"

Intervista a Javier Pastore sul Corriere di Roma oggi in edicola: "Per passare il tempo mi alleno a rate". Javier Pastore ha avuto una stagione costellata da infortuni. Come i compagni ha ricevuto programmi personalizzati, sia atletici che alimentari, comprese le sedute di fisioterapia video-assistite, per lavorare da casa: "Il club ci ha inviato tutti i materiali a casa, biciclette e altro, e quindi lavoriamo. Io mi alleno mattina e pomeriggio per poter dividere la seduta in più parti e occupare il tempo. Per noi che stiamo spesso fuori e viaggiamo molto è un’occasione per stare con i bambini e la sto sfruttando".