Corriere di Roma, parla Pellegrini: "Mi manca l'emozione più grande"

vedi letture

Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, parla sul twitter della società, e il Corriere di Roma titola: "Mi manca l'emozione più grande". "Giocare con la maglia della Roma per me è un’emozione infinita". Parola di Lorenzo Pellegrini, romano, romanista e prossimo capitano della formazione giallorossa. Già così la sua carriera è un sogno, ma la Roma lavora da tempo con il suo agente per renderla ancora più bella: una delle priorità della società, in questo momento, è infatti il rinnovo del suo contratto. Quello attuale scade nel 2022, ma prevede una clausola da 30 milioni che non fa stare tranquilli i tifosi giallorossi.