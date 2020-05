Corriere di Roma: "Pastore e Jesus, le grandi spine della Roma"

"Pastore e Jesus, le grandi spine della Roma". Questo il titolo a pagina 12 del Corriere di Roma in edicola stamani: "Costano troppo alla società ma vogliono restare. Non è un mistero che una delle missioni del direttore sportivo giallorosso Gianluca Petrachi, per il prossimo mercato, sia abbassare il monte ingaggi e sfoltire la rosa. Una necessità dettata dai bilanci in rosso della società, che però in molti casi si scontrerà con la volontà di alcuni calciatori che a lasciare la Roma non pensano proprio".