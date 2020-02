vedi letture

Corriere di Roma: "Pastore, un’attesa da 15.600 euro al minuto"

"Roma e Pastore, un’attesa da 15.600 euro al minuto": così il Corriere di Roma nella sua sezione sportiva a pagina 13. "Il Flaco ha giocato nella scorsa stagione 787 minuti (594 in campionato, 58 in Champions League e 135 in Coppa Italia) e 722 in questa (443 in campionato e 279 in Europa League). Nei bilanci della Roma 2019-2020 'peserà' per un totale di 11.257.000 euro: 6.125.000 (lordi) di ingaggio e 5.132.000 di ammortamento (elaborazioni Calcio e Finanza su dati Gazzetta dello Sport)" scrive il quotidiano. Una cifra che, divisa per i minuti giocati, porta a una media di 15.591 euro al minuto.