"Pau Lopez: 'Per i giallorossi mi sono ridotto l’ingaggio"': così il Corriere di Roma nella sua prima pagina. Il portiere ha già conquistato la Roma e ha messo alle sue spalle il negativo Olsen: "Roma rappresenta un passo in avanti per la mia carriera, io ero felice a Siviglia ma non potevo lasciarmi sfuggire l’occasione di venire a giocare in Italia. Così ho deciso di rinunciare a una parte dell’ingaggio".