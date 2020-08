Corriere di Roma: "Pedro accelera il recupero"

Sul Corriere di Roma si parla anche dei giallorossi e del primo rinforzo per Fonseca, l'attaccante Pedro, arrivato dal Chelsea a parametro zero. "Pedro accelera il recupero" scrive il quotidiano in prima pagina. È la settimana di Pedro, che dopo le visite mediche firmerà con la Roma un contratto di due anni. Intanto responso incoraggiante dal controllo alla spalla infortunata: i tempi di recupero dell’attaccante spagnolo si accorciano, in campo forse tra un mese.