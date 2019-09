"Pellegrini a rischio per il Lecce: 'Champions? Serve tempo'": così il Corriere di Roma all'interno della sua sezione sportiva. Il centrocampista ha parlato ai microfoni di DAZN: "Il nostro unico obiettivo è tornare in Champions, ma ci serve tempo. La maglia numero 10? Totti è un amico, non scambierei mai il rapporto che abbiamo ora per la maglia con il suo numero. Se le cose vanno male so che posso contarci, basta mandargli un messaggio". Il centrocampista è a rischio per la gara con il Lecce a causa di un dolore al tallone che lo assilla ormai da diverse settimane.