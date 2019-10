Corriere di Roma: "Pellegrini oggi operato. Rischia due mesi di stop"

© foto di stefano tedeschi

Lorenzo Pellegrini verrà operato oggi per ridurre la frattura al quinto metatarso occorsagli durante l'ultimo match di campionato contro il Lecce. Così il Corriere di Roma titola: "Pellegrini oggi operato. Rischia due mesi di stop". L’infortunio che ha messo fuori gioco Lorenzo Pellegrini in Lecce-Roma - sostituito al 26’ s.t. - è qualcosa di più di una fastidiosa fascite plantare, che comunque avrebbe sconsigliato il suo impiego nel salento. Il trequartista andrà oggi sotto i ferri per la riduzione chirurgica (osteosintesi) di una frattura al quinto metatarso del piede destro. Gli verrà applicata una vite per aiutare la saldatura dell’osso. I tempi di recupero saranno quantificati dopo l’operazione, ma sono sicuramente più vicini ai due mesi che ai 30 giorni.