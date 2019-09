Corriere di Roma: "Pellegrini show: piace a tutti da trequartista"

Grande prestazione per Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista della Roma è stato il grande protagonista della sfida tra i giallorossi e il Sassuolo. Una netta vittoria per 4-2 e Lorenzo, ex della sfida, autore di 3 assist nel primo tempo. "Pellegrini trequartista piace a tutti" scrive il Corriere di Roma. Il c.t. Mancini, Fonseca e Totti promuovono Lorenzo dopo i tre assist col Sassuolo. Francesco Totti, nella conferenza stampa di addio alla Roma, lo ha investito della sua eredità, ora la Roma si coccola il suo numero 7.