"Per Dzeko 15 giorni di riposo assoluto". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere di Roma. Roma Hospital al tutto esaurito. Un mese di stop per Diawara era la prognosi prevista per una lesione al menisco del ginocchio sinistro. Quindici giorni di assoluto riposo per Dzeko, invece, sono un colpo basso per la Roma e per Paulo Fonseca. La doppia frattura allo zigomo si è rivelata più complicata di quello che speravano a Trigoria. Il centravanti bosniaco è stato operato ieri a Villa Stuart - come il compagno di squadra - e questo è il bollettino medico della Roma: «Edin Dzeko è stato sottoposto a intervento chirurgico in seguito all’infortunio allo zigomo destro riportato nei minuti finali di Roma-Cagliari.