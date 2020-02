vedi letture

Corriere di Roma, Petrachi: "Roma, un mercato difficile"

Il Corriere di Roma titola oggi nelle sue pagine interne sulle parole del ds Petrachi: "Roma, un mercato difficile. Qui non arriva mica Paperone". "Le difficoltà nel mercato di gennaio sono state importanti. Lo sanno anche i muri: un cambio di proprietà crea scompensi e problematiche. Non sei padrone e libero di fare quello che vuoi. Non è facile sostituire Diawara e Zaniolo, siamo stati anche sfortunati, ma pochi lo dicono. L’idea è stata prendere due giocatori giovani e forti, nei quali credo molto. Con 100 milioni prendo Tizio e Caio, ma c’è un closing in atto. Ci sono difficoltà dettate da un passaggio di proprietà che ancora non è avvenuto. Ho spiegato ai calciatori: presto potrebbe succedere qualcosa, oppure no. Il vostro dovere, però, è pedalare forte. Non pensate che arrivi Paperon de’ Paperoni e compra chissà chi. Il progetto è partito 6 mesi fa e non cambia. Se continuerà Pallotta o meno si vedrà. Non siamo distanti anni luce dalla qualificazione in Champions", le parole del ds.