Corriere di Roma: "Petrachi: Zaniolo? Cercheremo di tenerlo ancora"

"Petrachi: Zaniolo? Cercheremo di tenerlo ancora". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina del Corriere di Roma sul talento giallorosso: "Zaniolo, secondo i dati del Cies, è di gran lunga il giocatore della Roma con più valore di mercato: è alla posizione numero 55 (valore stimato di 70.1 milioni di euro) in una classifica che vede al primo posto Mbappé (259,2 milioni). Zaniolo, in Serie A, è dietro solo a De Ligt (104,7), Martinez (98,9), Lukaku (90,3), Fabian Ruiz (81) e Bentancur (74,2). Primo perciò tra gli italiani. Per non cedere Zaniolo serviranno altri sacrifici".