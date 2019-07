© foto di Mattia Verdorale

"Petrarchi: Zaniolo mai messo in vendita". Questo il titolo in taglio basso dedicato alla squadra giallorossa sul Corriere di Roma che riporta le parole del d.s giallorosso: "Baldini può dare una mano ma gli affari di mercato li tratto io". Nel giorno della presentazione di Leonardo Spinazzola, uno dei volti nuovi della Roma, il direttore sportivo Gianluca Petrarchi è intervenuto per chiarire diverse cose: "Non ho mai messo in vendita Zaniolo e nemmeno Florenzi. Ho solo sgridato Nicolò per farlo tornare con la testa sulle spalle e con i piedi per terra. Franco Baldini? Se può darci una mano col Tottenham per Alderweireld nessun problema, ma sia chiaro che gli affari di mercato li faccio io".