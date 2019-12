Corriere di Roma: "Poker spettacolare, 2019 chiuso in bellezza"

"Roma padrona a Firenze. Poker spettacolare e chiude in bellezza il 2019": così il Corriere di Roma in prima pagina. Vittoria per 4-1 per i giallorossi al Franchi. Riscattato il 7-1 di un anno fa in Coppa Italia. Due gol per tempo contro la Viola: nel primo a segno Dzeko e Kolarov, nella ripresa invece gli italiani Pellegrini e Zaniolo. I giallorossi blindano il quarto posto.