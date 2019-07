© foto di Rosa Doro

Nella pagine del Corriere di Roma si parla della squadra giallorosso che sta nascendo dalle idee di Fonseca: "Idee ed esperimenti, prende forma la Roma di Fonseca", titola il quotidiano che poi ha citato anche l'amichevole vinta 10-0 contro il Trastevere: "Il secondo giro del Grande Raccordo Anulare - 10-1 al Trastevere dopo il 12-0 al Tor Sapienza - regala a Paulo Fonseca qualche dettaglio in più della Roma che verrà. È calcio estivo, per di più contro avversari di serie D, ma dopo l’esperimento di Javier Pastore regista basso nella prima amichevole (ieri assente per affaticamento muscolare), arrivano altri dettagli. Nel primo tempo: Kolarov punto di riferimento fisso delle azioni offensive, come faceva Ismaily nello Shakhtar; altre distrazioni difensive di Fazio, che questa volta costano il primo gol (Lorusso, il 5-1) stagionale; conferma di Florenzi «alto», anche se con Fonseca gli attaccanti esterni si accentrano più che con Di Francesco e il particolare può diventare interessante soprattutto in caso di utilizzo di Zaniolo in posizione avanzata".