Corriere di Roma: "Prime manovre giallorosse: Torreira, Cragno, Izzo"

SI muove il mercato della Roma ed il Corriere di Roma titola: "Prime manovre giallorosse: Torreira, Cragno, Izzo". Mentre a Londra proseguono i colloqui per il nuovo d.s. - l’ultimo nome è quello di Ramon Planes, segretario tecnico del Barcellona che insieme ad Abidal si occupa del mercato -, quel che resta della dirigenza romanista, con a capo il Ceo Guido Fienga, continua a lavorare su alcuni nomi di mercato ritenuti utili, se non necessari, a prescindere. Uno di questi è Lucas Torreira, centrocampista uruguaiano classe ’96 in uscita dall’Arsenal. Poi Alessio Cragno, portiere del Cagliari che già lo scorso anno la Roma aveva trattato prima di prendere Pau Lopez, per cui si continua a cercare una destinazione. Per quanto riguarda la difesa, invece, è tornato di moda il nome di Armando Izzo: il centrale del Torino è un vecchio pallino della Roma, che lo aveva chiesto la scorsa estate prima che il passaggio in giallorosso di Petrachi facesse precipitare i rapporti tra le due società.