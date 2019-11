© foto di Wilman

Una campionessa tifosa. E così Simona Quadarella, primatista mondiale nei 1500 metri di nuoto, finisce sulla prima pagina del Corriere di Roma per parlare dei giallorossi: "Quadarella: 'Fonseca ci farà divertire'. La regina del nuoto mondiale e l’amore per i giallorossi: 'Più forti dell’anno scorso' il titolo scelto dal quotidiano. E all'interno: "Quadarella e l’amore per la Magica".