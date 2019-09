"Roma, serve subito una ripartenza. Il quarto posto vale come uno scudetto" scrive il Corriere di Roma nella sua sezione sportiva. I giallorossi di Fonseca hanno conquistato 2 punti in 2 partite. Non è arrivata ancora una sconfitta, e questo è positivo, ma non è arrivata nemmeno una vittoria. Domenica contro il Sassuolo l'occasione per rifarsi. Non c'è tempo da perdere, serve il quarto posto. L’assenza dalla Champions League, in questa stagione, porterà nel bilancio un buco di almeno 60 milioni e la qualificazione nella Coppa più ambita può valere come uno Scudetto.