Corriere di Roma, Ranieri: "Io avrei tenuto De Rossi"

© foto di Giuseppe Emanuele Frisone

"De Rossi aiuta il gruppo, io l'avrei tenuto": il Corriere di Roma apre la pagina sportiva con le parole di Claudio Ranieri, allenatore della squadra giallorossa. L'ex tecnico del Leicester si è così espresso sulla vicenda dell'addio del centrocampista ai capitolini, un caso che ha investito tutto l'ambiente e che sta facendo parecchio discutere. "E' un leader, meritava un altro trattamento" il pensiero dell'allenatore, che riflette anche quello di molti tifosi, i quali hanno apertamente contestato la società.

Lotito-Inzaghi, la strana coppia - Si parla anche di Lazio, con il rapporto abbastanza tormentato tra Simone Inzaghi e Claudio Lotito che pare destinato a continuare almeno per un'altra stagione. Litigiosi ma vincenti: il successo in Coppa Italia può fare da collante per riavvicinare i due, simboli degli ultimi anni biancocelesti. Si parla anche di mercato: possibile il sacrificio di Milinkovic-Savic con la cessione del serbo, ma il ricavato verrà utilizzato per rinforzare la squadra.