Corriere di Roma: "Ranieri sceglie Dzeko per battere l'Udinese"

© foto di Lorenzo Di Benedetto

"Ranieri sceglie Dzeko per battere domani l'Udinese". Questo il titolo in taglio alto in prima pagina del Corriere di Roma di questa mattina. Ieri la conferenza stampa del tecnico giallorosso che ha escluso il tandem formato dal bosniaco e Schick. Sarà il numero 9 a guidare l'attacco.